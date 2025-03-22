Вашингтон, 22 марта, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Политика президента США Дональда Трампа может привести к тому, что доллар перестанет быть доминирующей в мире валютой. Об этом 22 марта заявил американский экономист Барри Эйхенгрин.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что многие эксперты объясняют глобальное влияние доллара большой долей США в мировом ВВП и ликвидностью американских финансовых рынков. Но исторические сведения указывают на то, что рост или обвал валют может происходить также из-за действий отдельных личностей.

«Продолжающееся доминирование доллара проистекало из большой доли США в мировом ВВП и финансовых операциях, но в равной степени из отношений и взаимности. Дональду Трампу потребовалось всего несколько месяцев, чтобы ослабить, если не разрушить эти отношения и эту взаимность», — говорится в статье Эйхенгрина, опубликованной газетой Financial Times.

По его мнению, американская администрация подвергает сомнению ценности и договоренности, на которых основано господства доллара, длящееся почти столетие. Это также начало вызывать сомнения в экономической исключительности США. Кроме того, ситуацию усугубляет введение Трампом пошлин на импорт.

«Доминирование доллара основывалось на торговле, союзах и институтах. Теперь этой эпохе грозит завершение», — отметил экономист.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 31 января анонсировал введение пошлин на импорт товаров из Евросоюза. Он объяснил это ужасным отношением ЕС к США. Для подтверждения своих слов президент указал на отсутствие спроса в Европе на американские автомобили, сельхозпродукцию и другие товары.

Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович после этого объявил, что с 1 апреля ЕС введет торговые контрмеры в отношении американских товаров. США не оставили Евросоюзу другого выбора, установив необоснованные тарифы, отметил он.

Агентство Bloomberg 21 марта сообщило, что Франция и ряд других стран ЕС разрабатывают меры для мощного экономического давления на США, если американская сторона введет новые пошлины на европейские товары. Рассматриваются торговые ограничения, ограничения на услуги и права на интеллектуальную собственность, а также на прямые инвестиции и доступ к госконтрактам.