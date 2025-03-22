Прага, 22 марта, 2025, 17:42 — ИА Регнум. В западных районах Чехии зафиксировано землетрясение магнитудой около 2,0. Об этом 22 марта сообщила журналистам научный сотрудник Геофизического института Академии наук страны Яна Доубравова.

Global Look Press

«Эпицентр землетрясения находился неподалеку от районного центра Хеб, граничащего с Германией, на глубине около 10 км», — сказала Доубравова.

По ее словам, пока трудно сказать, останутся ли эти толчки одиночным явлением или будут началом серии землетрясений.

Доубравова добавила, что землетрясения в данном регионе Чехии весьма нередкое явление, их магнитуда, как правило, составляет около 2–3. Она отметила, что чаще всего люди ощущают их в наиболее спокойное время суток, то есть ночью.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта землетрясение магнитудой 6–7 произошло на севере Армении, в 6 км от города Спитак Лорийской области. Эпицентр находился на глубине около 10 км.

МВД Армении уточнило, что землетрясение силой 4–6 баллов ощутили жители Лорийской, Ширакской и Тавушской областей, а толчки силой 2–4 балла зарегистрировали в Котайкской, Гегаркуникской и Арагацотнской областях.