Лондон, 22 марта, 2025, 18:13 — ИА Регнум. Почти половина украинских беженцев в Великобритании испытывает проблемы с работой и жильем из-за отмены виз по программе Ukrainian Family Scheme. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Marcus Brandt/Global Look Press

Издание привело результаты опроса, проведенного Бирмингемским университетом. Согласно полученным данным, тысячи украинских беженцев рискуют потерять работу и жилье в Великобритании из-за неопределенности с визами.

Порядка 41% украинских беженцев рассказали, что потеряли возможность найти новую работу, 22% украинцев сообщили, что им не продлили трудовой договор.

После того как британские власти отменили программу Ukrainian Family Scheme и ужесточили другую программу — Homes for Ukraine, украинцам оказалось трудно доказать своим работодателям, что они могут остаться в стране на законных основаниях.

Аналогичные проблемы наблюдаются с арендодателями. 26% украинских беженцев рассказали, что им не продлили аренду жилья, а 24% не смогли подписать новый договор аренды.

Авторы материала сообщили, что после начала Россией спецоперации на Украине 220 тыс. украинцев получили статус беженца в Великобритании либо по программе Homes for Ukraine, либо по Ukrainian Family Scheme. Визы действовали три года. Теперь, когда их действие прекратилось, тысячи беженцев попросили о продлении виз. У 74% беженцев срок действия истекает до июля 2025 года. При этом 94% участников опроса планируют подать запрос на продление визы.

Согласно данным управления национальной статистики Великобритании, 68% украинцев предпочли бы остаться в стране, даже если бы было возможно «безопасно» вернуться на Украину.

Программы помощи семьям с Украины Homes for Ukraine и Ukrainian Family Scheme были открыты в 2022 году.

Согласно Ukrainian Family Scheme, украинские беженцы могли въезжать в Великобританию, если у них в этой стране живут родственники. Такой тип визы позволял им учиться, работать и получать помощь в течение следующих трех лет.

Ukrainian Family Scheme была закрыта 19 февраля 2024 года. Прием заявлений прекратился. Ее участникам предложили переключиться на Homes for Ukraine, в рамках которой британцы принимают у себя украинцев в обмен на государственную поддержку. Критерии получения виз по Homes for Ukraine ужесточили. Продолжительность срока пребывания в Великобритании по этой программе для новых заявителей сократили с трех лет до 18 месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, в мае прошлого года глава сообщества перемещенных украинских технических работников Диана Кочева рассказала, что у британцев снизилось желание помогать украинским беженцам. По ее словам, работодатели предпочитают нанимать сотрудников с более стабильной визой или положением, нежели беженцы с Украины.