Астана, 22 марта, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Канадский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо 22 марта побил рекорд по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который до этого принадлежал российскому форварду Сергею Мозякину.

Александр Кряжев/РИА Новости

В матче против казахстанского «Барыса» канадцу удалось отличиться на 51-й минуте: заброшенная шайба стала 49-й за 62 игры чемпионата. Личный рекорд Мозякина составил 48 голов за 60 игр, такого результата экс-форвард магнитогорского «Металлурга» достиг в сезоне 2016/17.

Ливо 31 год, за «Салават Юлаев» он выступает с сентября 2023 года. До этого, в 2011 году, он был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом «Торонто». Позднее в североамериканской лиге игрок также выступал за «Ванкувер», «Калгари», «Каролину», «Чикаго» и «Сент-Луис». Всего на его счету 265 матчей и 93 очка (42 шайбы + 51 передача) в НХЛ.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта Ливо повторил рекорд Мозякина и забросил 48-ю шайбу в матче против новосибирской «Сибири».

21 марта российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче против «Филадельфия Флайерз» в рамках регулярного матча НХЛ, доведя общее число своих голов в чемпионатах до 888. Теперь от рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) его отделяют шесть голов.