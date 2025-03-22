Москва, 22 марта, 2025, 17:32 — ИА Регнум. Ушел из жизни один из старейших звукорежиссеров «Ленфильма», заслуженный деятель искусств России и трижды лауреат премии «Ника» Владимир Персов. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба киностудии.

Пресс-служба киностудии «Ленфильм» Владимир Персов

Отмечается, что Персов ушел из жизни ночью на 80-м году жизни.

«Владимир Маркович работал на киностудии с 1969 года. Он прошел все ступеньки профессии… До последних дней Владимир Маркович преподавал в СПбГИКиТ на кафедре звукорежиссуры и продолжал работать в кино. Многие из его учеников сейчас стали известными звукорежиссерами… Киностудия «Ленфильм» скорбит вместе с родными и близкими», — говорится в заявлении.

В пресс-службе рассказали, что звукорежиссер начал свою карьеру с механика по обслуживанию звукотехники, затем был ассистентом звукооператора.

Среди его работ были такие кинокартины, как «Соперницы» (1985), «Ампир» (1986), «Одинокий голос человека» (1987), «Молох» (1999), «Телец» (2001) и многие другие.