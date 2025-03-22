Манила, 22 марта, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Российского туриста Антона Чернова, пропавшего в составе группы во время похода к вулкану Талинис на Филиппинах, нашли живым. Об этом 22 марта сообщили в посольстве России на Филиппинах.

«Согласно заявлению муниципальных властей Валенсии, провинция Негрос Ориентал, в результате двухдневной поисково-спасательной операции 22 марта в районе города Амлан был найден российский гражданин Чернов», — процитировал ТАСС сообщение.

Уточняется, что его жизни ничего не угрожает.

Ранее, 19 марта, 38-летний россиянин, а также трое немцев, британец и канадец пропали, отправившись к вулкану Талинис. Отмечалось, что группа вышла в однодневный поход, не взяв запасов еды и необходимого снаряжения для долгого пребывания и ночевки в горной местности.

Как сообщало ИА Регнум, в мае прошлого года нашли живыми трех российских туристов, пропавших в горах Киргизии. Россияне вышли на связь со своими знакомыми из Новосибирска. Сотрудникам республиканского МЧС с помощью беспилотника удалось установить их местонахождение.