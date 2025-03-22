Москва, 22 марта, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Действующий обладатель Кубка Гагарина, магнитогорский «Металлург» сыграет с омским «Авангардом» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2024/25.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Это определилось после победы екатеринбургского «Автомобилиста» над «Металлургом» со счетом 3:2.

Магнитогорский клуб занял третье место в Восточной конференции, «Авангард» стал шестым.

Как передавало ИА Регнум, новосибирская «Сибирь» стала 16-м участником плей-офф КХЛ в сезоне 2024/25 и будет бороться за Кубок Гагарина.

Ранее от Восточной конференции места в плей-офф гарантировали челябинский «Трактор», уфимский «Салават Юлаев», «Металлург», «Автомобилист», казанский «Ак Барс», «Авангард» и владивостокский «Адмирал».

Из Западной конференции за Кубок Гагарина поборются ярославский «Локомотив», московские «Динамо», «Спартак», ЦСКА, минское «Динамо», петербургский СКА, череповецкая «Северсталь» и нижегородское «Торпедо».

«Локомотив» 17 марта впервые в своей истории стал обладателем Кубка континента, набрав 98 очков в 66 матчах и заняв первое место в регулярном чемпионате КХЛ. «Локомотив» в домашнем матче обыграл «Адмирал» со счетом 4:1.

18 марта «Трактор» на своем льду обыграл СКА со счетом 4:2 и впервые с сезона 2011/12 выиграл Восточную конференцию КХЛ.