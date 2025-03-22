Брюссель, 22 марта, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Западные политики обсуждают возможность отправки на Украину двух миротворческих контингентов, в первый из которых войдут войска азиатских и южноамериканских стран. Об этом 22 марта написала итальянская газета Repubblica.

Global Look Press

В материале уточняется, что первый контингент будет размещен на российско-украинской границе. В него под эгидой ООН якобы войдут военные из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии.

По данным издания, второй контингент будет состоять из представителей стран, входящих в «коалицию желающих». Эти миротворческие войска разместят вдоль западной границы Украины с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией.

«Хотя мирные переговоры между Россией и Украиной фактически еще не начались, выдвигается «гарантийный план» на случай, если перемирие между Москвой и Киевом действительно будет подписано. План, который разворачивается по оси Нью-Йорк — Брюссель — Киев — Москва», — сказано в статье.

Repubblica отметила, что в связи с этим планом в саммите Евросоюза 20 марта принял участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Уточняется, что подобную тактику Запад рассматривает, потому что Россия не согласится на размещение на своей территории и границах войск НАТО и Европы в более масштабном виде.

При этом, по мнению автора статьи, США будут готовы обеспечить поддержку, логистику и технологическое оснащение для проведения этих операций. При этом свои войска Соединенные Штаты размещать на Украине не будут.

Ранее, 22 марта, немецкая газета WELT со ссылкой на дипломатов Евросоюза написала, что Китай якобы обсуждает с европейскими лидерами возможность отправки своих военных в качестве миротворческих сил на территорию Украины. Отмечается, что в Евросоюзе расценивают эту инициативу как возможность добиться согласия Москвы на ввод миротворческих войск на украинскую территорию после завершения вооруженного конфликта.

До этого, 20 марта, газета Telegraph заявила о намерении французского президента Эммануэля Макрона отправить военных ООН на украинскую территорию под видом миротворцев. Уточнялось, что французский лидер и премьер-министр Великобритании Кир Стармер прилагают усилия, чтобы привлечь страны Евросоюза к перебросу своих войск на Украину после окончания конфликта.

В тот же день замминистра обороны Великобритании Люк Поллард объявил, что Лондон может направить своих военных из стран Прибалтики, где, по его словам, находятся порядка 2,6 тыс. британских военнослужащих. На это 21 марта глава киевского режима Владимир Зеленский ответил, что миротворцы ООН не смогут защитить Украину, и эта мера не сможет стать своего рода гарантией безопасности.

В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что РФ не давала согласия на отправку иностранных военных на территорию Украины, а для размещения миротворческого контингента требуется одобрение как от Киева, так и от Москвы. Он счел обсуждение этой идеи лукавой попыткой снова накачать киевский режим оружием.

18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили урегулирование вооруженного конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее уточнил, что в разговоре тему потенциальной отправки миротворцев никто не поднимал.

При этом российский лидер неоднократно говорил, что Россия не допустит присутствия западных войск на территории Украины. Он подчеркивал, что все иностранные военные на Украине окажутся в зоне поражения российской армии.