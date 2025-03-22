Москва, 22 марта, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Решения, принимаемые президентом США Дональдом Трампом, приводят к тектоническим сдвигам в геополитике. Об этом 22 марта заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

CNP/AdMedia/Global Look Press

«Трамп инициирует тектонические сдвиги в геополитике. Ложные парадигмы рушатся, уступая место здравому смыслу и решениям, основанным на ценностях», — написал он в соцсети X.

Отмечается, что Запад устал от бесконтрольной миграции и идеологической тирании, а теперь переживает «перезагрузку».

Как передавало ИА Регнум, во время президентской гонки американский лидер пообещал, что закроет границу США и перекроет поток мигрантов из Мексики. 22 января по его указу был приостановлен въезд нелегалов через южную границу, а затем Пентагон направил туда порядка 1,5 тыс. военных.

6 февраля агентство Reuters заявило, что Белый дом уволит тысячи сотрудников USAID по всему миру. Кроме того, президент США на законодательном уровне признал в стране только два неизменных пола — мужской и женский — и раскритиковал так называемую гендерную идеологию. 20 марта Белый дом заморозил $175 млн университету Лиги плюща из-за трансгендера-мужчины, выступающего в женских соревнованиях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркивала, что после возвращения республиканца в Белый дом вся продвигаемая его предшественниками культурно-идеологическая политика улетела в корзину. Она добавила, что все американские ценности превратились в антиценности.