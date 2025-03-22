Белград, 22 марта, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 мая проведет в Москве переговоры со своим коллегой из Сербии Александром Вучичем. Об этом 22 марта заявил замглавы администрации российского лидера Максим Орешкин.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич

В ходе своего визита в Сербию Орешкин уточнил, что 2025 год является важным годом, так как будет отмечаться 80-летие Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, а в ноябре в Белграде отмечали 80 лет со дня освобождения сербской столицы от немецко-фашистских захватчиков.

«Май — это победа в Великой Отечественной войне. Очень рады, что президент Сербии Вучич будет находиться в Москве, при этом, конечно же, встреча и переговоры с президентом России», — заявил он журналистам.

Заместитель главы администрации президента РФ отметил, что сербский министр подробно рассказал про экономические взаимоотношения двух стран, добавив, что есть очень много важных вопросов, по которым будут найдены взаимовыгодные решения.

«Иначе, в принципе, быть не может. И главное, что очень много тем перспективных, тем новых и новых направлений сотрудничества. Поэтому все это находится в очень глубокой проработке. Я уверен, что необходимые решения по целому ряду проектов будут в ближайшее время приняты», — также уточнил он.

В ходе визита Орешкина позднее 22 марта пройдет товарищеский матч между белградским футбольным клубом «Партизан» и московской командой ЦСКА.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 марта секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу рассказал, что Россия пригласила Сербию принять участие в предстоящей международной встрече по безопасности под эгидой СБ. Он заявил об этом в ходе беседы с сербским вице-премьером Александром Вулиным.

Ранее, 7 марта, Путин и Вучич обсудили по телефону укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией. Они также рассмотрели практические вопросы сотрудничества в различных областях, в первую очередь — в сфере энергетики.

Кроме того, Вучич подтвердил свой визит в Москву 9 мая для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы СССР над нацистской Германией. Сербский лидер также назвал отличной и содержательной свою беседу с президентом РФ.