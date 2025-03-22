Арестованные в Москве и Подмосковье смогут заказывать красную икру в СИЗО
Москва, 22 марта, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Арестанты московских и подмосковных СИЗО смогут оформить заказ красной лососевой икры. Об этом 22 марта «РИА Новости» сообщила компания, предоставляющая соответствующую услугу.
Подследственные или их родственники смогут приобрести 250 гр икры за 3600 рублей в магазине, занимающемся продажей готовой еды для арестованных. За эту сумму магазин обещает качественную и свежую икру от надежного поставщика.
Товар стал доступен из-за просьб находящихся в СИЗО женщин: икра положительно сказывается на женском здоровье.
«Мы это сделали, несмотря на некоторые дополнительные трудности», — отметили в компании.
Ранее, в июле 2023 года, член российского Совета по правам человека Алексей Мельников в ходе заседания Координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по развитию и безопасности электронной торговли предложил Wildberries и Ozon доставлять заказы в места лишения свободы — следственные изоляторы, колонии. По словам Мельникова, возможность заказать товары в места принудительного содержания граждан была бы актуальна и востребована.
Позже адвокат и правозащитник Владимир Новицкий в беседе с ИА Регнум заявил, что заключённым запрещён выход в Интернет и в камерах не должно быть мобильных телефонов, а потому вся инициатива по доставке заказов с маркетплейсов в места лишения свободы звучит сложно реализуемой, однако варианты всё равно есть.