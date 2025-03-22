Москва, 22 марта, 2025, 17:29 — ИА Регнум. Арестанты московских и подмосковных СИЗО смогут оформить заказ красной лососевой икры. Об этом 22 марта «РИА Новости» сообщила компания, предоставляющая соответствующую услугу.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Подследственные или их родственники смогут приобрести 250 гр икры за 3600 рублей в магазине, занимающемся продажей готовой еды для арестованных. За эту сумму магазин обещает качественную и свежую икру от надежного поставщика.

Товар стал доступен из-за просьб находящихся в СИЗО женщин: икра положительно сказывается на женском здоровье.

«Мы это сделали, несмотря на некоторые дополнительные трудности», — отметили в компании.

Ранее, в июле 2023 года, член российского Совета по правам человека Алексей Мельников в ходе заседания Координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по развитию и безопасности электронной торговли предложил Wildberries и Ozon доставлять заказы в места лишения свободы — следственные изоляторы, колонии. По словам Мельникова, возможность заказать товары в места принудительного содержания граждан была бы актуальна и востребована.

Позже адвокат и правозащитник Владимир Новицкий в беседе с ИА Регнум заявил, что заключённым запрещён выход в Интернет и в камерах не должно быть мобильных телефонов, а потому вся инициатива по доставке заказов с маркетплейсов в места лишения свободы звучит сложно реализуемой, однако варианты всё равно есть.