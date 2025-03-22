Вашингтон, 22 марта, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Изменения, которые внес во внешнюю политику Соединенных Штатов Америки президент Дональд Трамп, оставляют в недоумении многих союзников США. Об этом 22 марта заявило агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию от дипломатов.

Global Look Press

«Трамп ошеломил мировых лидеров темпами и масштабами того, как начал менять внешнюю политику с момента вступления в должность», — говорится в материале.

При этом порой трудно угадать, какие решения примет Трамп. Один американский дипломат, работающий в Европе, сообщил, что так и не получал указаний из Вашингтона после инаугурации президента. По данным издания, некоторые традиционные союзники уже рассматривают возможность пересмотра своей позиции по обмену разведданными с США.

Как передавало ИА Регнум, в феврале портал Axios заявил, что США задушили и унизили Европу. По данным издания, многие страны НАТО были растеряны, когда Трамп пошел на прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он объявил о введении пошлин на европейские товары. Кроме того, американский лидер заявил, что ЕС должен взять на себя ответственность за собственную оборону.

Американский журнал Newsweek 22 марта заявил о панических настроениях в Европе, так как там опасаются выхода США из НАТО. Однако, как отметило издание, это длительный и трудный процесс, поэтому Трамп может развалить альянс другим способом — заставить всех сомневаться в приверженности Вашингтона статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.