Курск, 22 марта, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки боевых действий на курском направлении потеряли свыше 200 военных. Об этом 22 марта сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл», — заявили в министерстве.

Подразделения Северной группировки войск поразили формирования двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны украинской армии в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

В совокупности за время боев в Курской области противник потерял более 69 320 бойцов, 400 танков, 323 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортеров и другую технику.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту украинских войск в приграничном районе Курской области. Самолет нанес удар авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции. Разведчики доложили об успешном попадании.

19 марта президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские военные завершают разгром ВСУ в курском приграничье. По его словам, армия России провела в последнее время ряд стремительных, достаточно дерзких и эффективных операций.