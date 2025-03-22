Вашингтон, 22 марта, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Американские военные экстренно разрабатывают систему противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» (Golden Dome) для защиты территории США от ударов дальнобойных ракет. Об этом 22 марта сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Avi Roccah/AP/TASS

«Американские военные экстренно разрабатывают систему ПРО «Золотой купол», которая способна защитить США от ударов ракет большой дальности. Белый дом поручил Пентагону не экономить средства на создание проекта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта система является одним из главных оборонных приоритетов президента США Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, в ходе предвыборной гонки Трамп обещал создать в стране систему ПРО для защиты от гиперзвукового оружия. Он утверждал, что самую серьезную опасность представляет не только ядерное оружие, но и гиперзвуковые ракеты, способные «стереть города и целые страны» буквально за минуты. Трамп отмечал, что щит должен быть непроницаемым, и привел в пример израильскую систему ПРО «Железный купол».

27 января Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету в течение 60 дней разработать проект американской системы ПРО, которая должна предусматривать, в частности, оборону от баллистических, гиперзвуковых, усовершенствованных крылатых ракет и других воздушных атак следующего поколения, развёртывание слоя космических датчиков слежения, разработку и развёртывание охраны истребителей и возможности отражения ракетных атак до запуска и на этапе их разгона.

4 марта Трамп заявил, что в США будет развернут новый противоракетный щит «Золотой купол». По его словам, эта система станет ключевой частью в общем укреплении национальной безопасности, что позволит защитить США от внешних угроз.