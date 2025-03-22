Пхукет, Таиланд, 22 марта, 2025, 16:38 — ИА Регнум. На острове Пхукет перевернулся автобус с российскими туристами, четыре человека пострадали. Об этом 22 марта сообщил генеральный консул России Егор Иванов.

Кадр из видео

«По информации таиландских правоохранительных органов, в автобусе находилось 35 российских туристов, четверо с легкими травмами были доставлены в госпиталь для обследования», — привел слова Иванова ТАСС.

По его словам, травмы были нетяжелые, и пострадавших уже выписали из больницы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954974" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Автобус с 35 российскими туристами перевернулся на таиландском острове Пхукет

По данным местного портала pptvhd36, автобус вез туристов из аэропорта в гостиницу. На повороте он перевернулся, так как ехал с большой скоростью. По одной из версий, у транспортного средства отказали тормоза. Авария произошла в районе Хуан Як. Всего в автобусе находился 41 человек. Среди пострадавших — водитель и гид.

Как сообщало ИА Регнум, другая дорожная авария произошла с российскими туристами в январе на острове Шри-Ланка. Перевозивший россиян автобус на большой скорости врезался в заднюю часть цементовоза на Южном скоростном шоссе. В транспортном средстве находились 30 человек. Водитель погиб на месте, травмы получили 12 россиян.