Москва, 22 марта, 2025, 16:42 — ИА Регнум. СМИ стран Запада, в частности американские, изменили отношение к освещению конфликта на Украине. Об этом 22 марта заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Pavlo_bagmut/Global Look Press

«Отношение к событиям на Украине постепенно меняется. В статье под названием: «Как это ни печально, но Трамп прав насчет Украины» авторы влиятельного вашингтонского издания The Hill признают, что стрельбу на киевском майдане в середине февраля 2014 года «начали украинские ультраправые боевики», — написал он своем Telegram-канале.

Пушков уточнил, что далее в публикации говорится, что именно эти боевики начали стрельбу по протестующим и сотрудникам правоохранительных органов, а после этого украинскую полицию и правительство экс-президента Украины Виктора Януковича «ложно обвинили в убийствах безоружных».

Далее из статьи следует, что эта кровавая провокация и стала прологом к государственному перевороту на Украине, добавил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, спецпосланник президента США Стив Уиткофф 21 марта рассказал, что президент РФ Владимир Путин на встрече с ним поддержал предложение американской стороны восстановить отношения. Он уточнил, что глава Белого дома Дональд Трамп послал соответствующий сигнал российскому лидеру.

Уиткофф также отметил, что Путин очень умный человек, как и все экс-сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР, в котором ранее служил российский лидер. Спецпосланник американского лидера добавил, что у него вызывают уважение профессиональные навыки президента РФ.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 20 марта заявил, что переговоры России и США по конфликту на Украине состоятся 24 марта в Эр-Рияде. Он добавил, что Москва надеется на то, что эти переговоры будут продуктивными.