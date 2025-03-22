Киев, 22 марта, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Минобороны Украины в попытках привлечь молодых людей к службе в вооруженных силах переключилось на рекламу игровой валюты и сериальной подписки. Об этом 22 марта сообщило издание «Страна. ua».

Global Look Press

Ранее оборонное ведомство в официальном TikTok-аккаунте опубликовало ролик с информацией, что за выплату в 1 млн гривен (порядка 2 млн рублей), положенных по «молодежному контракту» для лиц от 18 до 24 лет, можно приобрести 15 тыс. чизбургеров.

Теперь ставки возросли. На информационных щитах в украинских городах заметили плакаты, на которых подсчитано, сколько можно купить робуксов. Валюта используется в игровой онлайн-платформе, а также в системе создания игр Roblox. Есть вариант и с количеством лет пользования премиум-подпиской на стриминговый сервис кинолент Netflix.

Как сообщало ИА Регнум, 11 февраля минобороны Украины объявило о наборе на военную службу контрактников возрастом от 18 до 24 лет. За подписание контракта добровольцам обещали 1 млн гривен, из которых 200 тыс. гривен выплатят сразу, остальные — во время службы. В этот же день издание «Страна. ua» написало, что украинских военных возмутили новые условия контракта для молодежи. Многие из них сочли, что это будет несправедливо по отношению к тем, кто служит дольше.

Военные группировки войск «Север» ВС России в начале марта рассказали, что командование украинских формирований, пытаясь укрепить свою группировку в приграничных районах Курской области, бросает в бой на территории Суджанского района 18-летних десантников.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 12 февраля заявил ИА Регнум, что новые якобы добровольческие контракты для 18-летних украинцев являются не чем иным, как утилизацией населения Украины. По его словам, украинские военкомы на фоне тяжело идущей мобилизации могут начать по-разному использовать добровольческие контракты. Полковник допустил, что на Украине способны принудительно мобилизовать восемнадцатилетних граждан, называя их добровольцами.