Москва, 22 марта, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Впервые экипаж Су-34 смог успешно посадить российский истребитель-бомбардировщик «на брюхо». Кадры посадки 22 марта публикуют Telegram-каналы.

Кадр из видео

По данным канала Aviahub, посадка истребителя без выпуска передней стойки совершена впервые.

«Самолет оказался в итоге полностью целым, слава российским сталеварам!» — говорится в публикации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954971" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Су-34 впервые выполнил посадку «на брюхо» и остался целым

Канал военкоров «Русской весны» также добавил, что из-за неполадки не удалось выпустить шасси, и пилоты решили сажать Су-34 так. Отмечается, что экипаж еще в воздухе отстрелил фонарь кабины со стороны штурмана, чтобы покинуть самолет, несмотря на заблокировавшую выход стойку.

Как передавало ИА Регнум, 13 января Су-34 впервые применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» в боевых условиях в ходе СВО. Операция под командованием заслуженного летчика-испытателя РФ, Героя России полковника Максима Стефанова прошла успешно.

В декабре прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны РФ новые партии истребителей Су-57 и фронтовых бомбардировщиков Су-34. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что авиастроительные предприятия госкорпорации ритмично поставляют ВС РФ авиатехнику.