Москва, 22 марта, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Провайдер домашнего интернета Lovit восстановил доступ к Сети у всех абонентов в 16:00 мск. Об этом 22 марта компания сообщила в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Доступ в интернет полностью восстановлен в 16:00 22 марта 2025 года. Всем абонентам, которые пользовались нашими услугами во время сбоя, будет произведен перерасчет», — уточняется в сообщении.

Провайдер отметил, что сумма компенсации будет зависеть от продолжительности технических неполадок. В компании также посоветовали абонентам перезагрузить роутер, если проблемы с выходом в интернет всё еще сохраняются.

В Lovit заявили, что специалисты провайдера делают всё возможное, чтобы избежать подобных ситуаций.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта абоненты Lovit в Москве, Подмосковье и Ленинградской области начали массово жаловаться на отсутствие интернета. Больше всего жалоб поступало с трех до девяти часов вечера.

Компания Lovit 22 марта сообщила, что отражает массированную DDoS-атаку. Позже Роскомнадзор подтвердил информацию о том, что провайдер подвергся кибератаке. В ведомстве уточнили, что специалисты Центра мониторинга и управления сетью оказывали помощь в отражении атаки.