Вашингтон, 22 марта, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье американского боксера Джорджа Формана, который умер на 76-м году жизни.

imago/sportfotodienst via www. im/Global Look Press Джордж Форман

«Джордж Форман умер. Это был великий боец! У него, без сомнения, был самый тяжелый и сильный удар в истории бокса», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что Форман был действительно особенным и великим человеком, для которого личность была важнее жизни.

Президент США добавил, что хорошо знал боксера, и передал соболезнования его семье.

Как передавало ИА Регнум, Форман скончался 21 марта. В семье спортсмена не уточнили причины его смерти.

Форман родился 10 января 1949 года в американском штате Техас. Он выступал в 1969–1977 и 1987–1997 годах. Он дважды становился абсолютным чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал золотую медаль на Олимпиаде 1968 года.

Всего на профессиональном ринге Форман провел 81 поединок, в которых одержал 76 побед, в том числе 68 нокаутом, и потерпел пять поражений.