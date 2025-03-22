Курск, 22 марта, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Опросы показывают, что более 70% жителей приграничных районов Курской области хотят вернуться в свои дома в населенных пунктах, освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об том 22 марта сообщил глава Махновского сельсовета Суджанского района Сергей Кузьмин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Мы проводили опросы, более 70% хотят вернуться. Люди хотят вернуться, даже несмотря на то, что у них ничего не осталось. Просто хотят жить в Судже, в Махновке», — рассказал он в эфире «Соловьев Live».

Кузьмин отметил, что сам тоже хочет вернуться в Махновку, где у него остались старый и новый дома, хотя оба они разрушены. Он планирует все отстроить.

Как передавало ИА Регнум, с 13 марта российская армия освободила Суджу Курской области, а также находящиеся рядом населенные пункты Меловой и Подол. 15 марта ВС РФ продолжили продвижение в регионе и выбили вражеские силы из деревни Рубанщина и села Заолешенка.

19 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска скоро завершат разгром украинских войск, вторгшихся в Курскую область. Он также поручил военным прокурорам тщательно расследовать на освобожденных территориях все преступления, совершенные боевиками ВСУ.