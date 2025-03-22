Мелитополь, 22 марта, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Никто, кроме России, не будет контролировать Запорожскую АЭС, потому что имущество станции принадлежит РФ. Об этом 22 марта заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он подчеркнул, что контролировать станцию не имеют право ни президент США Дональд Трамп, ни глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Я могу одно сказать: практически со стопроцентной вероятностью ни у кого контроля над нашей станцией, естественно, не будет, как бы им этого не хотелось. <…> Вообще я не знаю случаев, когда в результате каких-либо переговоров происходило нечто подобное», — сказал в беседе с ТАСС Черничук.

21 марта британская газета Finanical Times (FT) со ссылкой на украинских чиновников написала, что стремление администрации Трампа установить контроль над Запорожской АЭС может быть связано с планами Вашингтона по разработке и добыче редкоземельных ископаемых на Украине. При этом 20 марта Зеленский заявил, что все АЭС принадлежат «украинскому народу». Он добавил, что, если США хотят забрать ЗАЭС у россиян, инвестировать и модернизировать ее, украинская сторона готова говорить об этом.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп предложил Зеленскому защиту украинских энергообъектов, включая АЭС, посредством передачи их во владение США. По ее словам, если Соединенные Штаты будут владеть энергообъектами на Украине, то это станет лучшей защитой.

После появления этих новостей политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ИА Регнум выразил мнение, что США под предлогом мирных переговоров пытаются получить хоть какую-то прибыль, взяв под контроль украинские АЭС. По словам политолога, очевидно, что такой сценарий невыгоден Украине.