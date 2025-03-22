Москва, 22 марта, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Россияне могут обратиться в Федеральную налоговую службу (ФНС) для погашения задолженности частями при возникновении временных финансовых трудностей. Об этом 22 марта напомнила член научно-экспертного совета палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Уже несколько лет Федеральная налоговая служба расширяет экосистему согласительных процедур, позволяя налогоплательщикам уплатить проблемный налоговый долг по частям», — заявила Мучараева.

Отмечается, что для решения проблемы налогоплательщику предложат несколько вариантов увеличения срока погашения долга, в частности с помощью отсрочки, рассрочки и применения отлагательных мер взыскания.

«Например, по закону инспекция должна направить налогоплательщику требование об уплате задолженности не позднее трех месяцев с момента ее возникновения — его можно направить в первый день трехмесячного срока, а можно в последний», — добавила эксперт в беседе с «РИА Новости».

Еще одним вариантом Мучараева назвала мировое соглашение о банкротстве — меру, которая применяется, если существуют препятствия для предоставления рассрочки. В таком случае, по словам эксперта, налогоплательщик судебно оспаривает решение по налоговой проверке или уголовному делу, инспекция подает заявление о банкротстве и на одном из первых заседаний происходит заключение соглашения. У должника появляется возможность рассрочить погашение долга, а налоговая сможет в случае итоговой неуплаты получить статус залогового кредитора или взыскать долг с поручителя и банка-гаранта.

Консультант также напомнила, что с заявлением о рассрочке нельзя затягивать: если решение по налоговой проверке уже вступило в силу, заводится уголовное дело и долг необходимо будет погасить сразу и в полном объеме.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года глава ФНС Даниил Егоров подтвердил слова президента РФ Владимира Путина о том, что бюджет России получил на 20% больше налогов за десять месяцев 2024 года, чем за аналогичный период прошлого года. Уточняется, что в казну поступило почти 46 трлн рублей. Он также добавил, что до конца года в бюджет может поступит столько же, и в целом сумма составит около 55,6 трлн рублей.

В феврале того же года российский лидер поручил модернизировать налоговую систему и начать фиксировать ключевые налоговые параметры до 2030 года. Путин предложил также уменьшить налоговую нагрузку на семьи, стимулировать бизнес, участвующий в инфраструктурных проектах, и «закрыть лазейки» для тех, кто не уплачивает в бюджет налоги.