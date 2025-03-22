Верхнеуслонский район, Татарстан, 22 марта, 2025, 16:05 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС России 22 марта спасли 52-летнего рыбака, который провалился под лед Волги в Татарстане. Проведение операции осложнял тонкий лед, который ломался под специалистами.

Кадр из видео

ЧП произошло между селами Нижний Услон и Ключище в Верхнеусловском районе республики.

«Вытащить рыбака удалось только на судне на воздушной подушке», — добавляется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Спасатели передали пострадавшего врачам, у мужчины диагностировали переохлаждение.

В ведомстве напомнили, что выход на весенний лед может быть опасен для жизни.

Как передавало ИА Регнум, 12 февраля около 300 рыбаков оказались в дрейфе в Охотском море после того, как образовалась 10-метровая трещина во льду. К месту происшествия были направлены четыре единицы техники и шесть спасателей, также готовился вылет вертолета Ми-8 из Южно-Сахалинска. Спасательная операция была организована сотрудниками МЧС России 12 февраля.

28 февраля в МЧС сообщили о завершении операции. По ее итогам с дрейфующей льдины удалось спасти 374 рыбака.