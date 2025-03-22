Дублин, 22 марта, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Европейский союз резко наращивает расходы на расширение военно-промышленного комплекса (ВПК), пытаясь оправдать свои действия якобы существующей российской угрозой. Об этом 22 марта заявил бывший депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Global Look Press

«ЕС использует Россию, чтобы оправдать трату сотен миллиардов денег граждан ЕС на оружие для подпитки военно-промышленного комплекса», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Уоллес напомнил, что наращивание военных расходов увеличивают вероятность начала войны, и это никак не является путем к миру.

Как передавало ИА Регнум, информационное агентство DPA 20 марта сообщило, что лидеры стран ЕС поддержали программу по наращиванию расходов на оборонные нужды. План предусматривает выделение на военные нужды дополнительно €800 млрд до 2030 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 марта назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией. Такая политика не способствует разрядке и не добавляет безопасности, подчеркнул он.

Ранее Песков отметил, что планы ЕС по милитаризации резко отличаются от настроя, который демонстрируют президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. По словам официального представителя Кремля, Евросоюз уже превратился в партию войны.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 21 марта назвал абсурдными заявления, будто Россия планирует напасть на какую-либо страну в Европе. Он также напомнил о существовании НАТО.

В марте 2024 года Путин назвал чушью и бредом заявления западных политиков о возможном нападении России на Европу. Он уже тогда указал на то, что подобную риторику используют, чтобы запугать европейских граждан и оправдать увеличение военных расходов.