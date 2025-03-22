Будапешт, 22 марта, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Провоенные настроения европейских лидеров крайне опасны для мира. Такое мнение 22 марта высказал Петер Сийярто.

Max Kovalenko/Global Look Press Петер Сийярто

«Эти провоенные настроения европейских лидеров очень-очень опасны», — сказал он в беседе с RT.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к нации сообщил, что решил начать «стратегическую дискуссию» об использовании ядерного оружия Франции для защиты стран Евросоюза. По его словам, Россия якобы стала угрозой для всех европейских государств.

Ранее, 14 января, генсек НАТО Марк Рютте также призвал страны ЕС готовиться к войне с Россией и наращивать расходы на оборону. По его утверждению, если этого не сделать, европейцам через пять лет якобы придется учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию.

22 марта спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Россия не вынашивает планы по нападению на Европу. По его словам, любые утверждения европейских официальных лиц о том, что российские военные «пройдут маршем через всю Европу», являются странными. Такую же позицию 13 марта озвучил президент США Дональд Трамп, заявив, что он не наблюдает угрозы нападения России на какую-либо из стран НАТО.

Российские власти неоднократно отмечали, что РФ не несет ни для кого угрозу. Так, президент РФ Владимир Путин отмечал, что заявления Запада о якобы имеющихся у России планах после Украины напасть на Европу — это чушь и бред. Западные политики запугивают собственное население, чтобы оправдать увеличение военных расходов, подчеркивал глава государства. Также Путин неоднократно заявлял, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Российский лидер подчеркивал, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.

В июне 2024 года Путин назвал бредом заявления о возможном нападении России на Европу. Глава государства отметил, что антироссийская пропаганда используется Западом для оправдания гонки вооружений. Ухудшение отношений с рядом европейских стран произошло не по вине Москвы, добавил он.

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