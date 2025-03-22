Вашингтон, 22 марта, 2025, 15:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп может расколоть НАТО, даже если его страна не будет выходить из альянса. Об этом написал американский журнал Newsweek.

Global Look Press

Отмечается, что в Европе наблюдаются панические настроения из-за того, что США при Трампе могут выйти из блока.

«Однако Трампу, известному своим скептическим отношением к трансатлантическому альянсу под предводительством США, нет необходимости выходить из НАТО, чтобы его развалить», — говорится в материале.

По словам автора публикации, официальный выход из НАТО является долгим процессом, так как даже уведомить страны — участницы альянса об этом нужно не менее чем за год, а перед этим нужно провести консультации с рядом комитетов американского конгресса и заручиться его одобрением по этому вопросу.

Как считает доцент Эксетерского университета Дэвид Благден, для того чтобы не соблюдать все эти формальности, глава Белого дома может просто заставить остальных членов альянса начать сомневаться в приверженности США статье 5 Договора о НАТО о коллективной обороне.

Автор публикации уточнил, что такой эффект будет у сворачивания масштабного присутствия армии США в Европе, прекращения ее участия в маневрах НАТО и отказа от поста главнокомандующего объединенными вооруженными силами военно-политического блока в Европе, на протяжении почти 75 лет занимаемого только американскими генералами.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп в декабре 2024 года, когда он являлся ещё избранным президентом США, назвал ключевым условием для дальнейшего участия страны в НАТО выполнение союзниками по альянсу своих финансовых обязательств. Американский лидер отмечал, что в обратном случае не станет брать на себя обязательство по сохранению членства своей страны в альянсе.

Госсекретарь США Марко Рубио 26 февраля заявил, что Вашингтон больше не может субсидировать союзников по НАТО, не направляющих необходимое количество средств на оборонные нужды. Он подчеркнул, что имеет в виду богатые страны Западной Европы.

Американский бизнесмен и мультимиллиардер, глава департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) Илон Маск 2 марта поддержал предложение по выходу США из ООН и НАТО. Позднее, 9 марта, он поддержал мнение о том, что Европа считает США «банкоматом», и вновь поддержал идею выхода страны из НАТО.

Трамп 7 марта в очередной раз потребовал, чтобы все члены НАТО вносили справедливый вклад в финансирование обороны, пригрозив, что государства, которые этого не делают, будут лишены защиты альянса. Глава Белого дома также усомнился, что участники объединения придут на помощь США, если им потребуется защита.