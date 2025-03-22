Москва, 22 марта, 2025, 15:35 — ИА Регнум. Россия всегда была для Венгрии надежным поставщиком энергии. Об этом 22 марта заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Stefan Sauer/Global Look Press

«Россия всегда была для Венгрии надежным поставщиком энергии — и точка», — отметил он в интервью RT.

Сийярто добавил, что никто не сможет убедить его в необходимости перейти с российского источника энергии на какой-либо другой.

«Если кто-то захочет попытаться, я попрошу его или ее прийти, встать перед камерой и объяснить венгерскому народу, почему для него будет лучше использовать более дорогой и менее надежный источник энергии… Зачем что-то менять?» — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 12 февраля, что санкции Евросоюза против России в области энергетики необходимо отменить. Он подчеркнул, что сообществу нужна новая экономическая политика без «дискриминации» атомной энергии и без санкционных мер.

21 февраля Орбан отметил, что после разрешения украинского конфликта цены на энергоносители не снизятся, из-за чего европейскую экономику ожидает плачевное будущее. Венгерский премьер добавил, что опасается, что нынешние лидеры ЕС не в состоянии вести эффективную политику в интересах стран сообщества.