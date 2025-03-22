Санкт-Петербург, 22 марта, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Посетительницу Эрмитажа блогера Алексу не пустили в музей, сочтя ее одежду слишком нарядной. Москвичка 22 марта опубликовала в Instagram (принадлежит Meta — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) видео разговора с сотрудницей музея.

Кадр из видео

Она рассказала, что отправилась с подругой в Эрмитаж, но их не пропустили.

«Нас развернули на входе в Эрмитаж, потому что мы слишком нарядные», — рассказала она.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954960" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Двух девушек не пустили в Эрмитаж, потому что они были слишком нарядно одеты

Сотрудница музея объяснила гостьям, что они одеты как для профессиональной съемки. Алекса возражала, что у нее нет с собой камеры. На это сотрудница ответила, что фотосессия может быть сделана с помощью телефона.

«Современные iPhone позволяют любую съемку делать», — заявила она, указав, что за профессиональную съемку в Эрмитаже необходимо внести отдельную плату.

Блогер со своей стороны отметила, что в залах многие люди проводят съемку на телефон. Она же пришла с другой целью.

Сотрудница Эрмитажа предложила девушкам сменить наряд на повседневный, и тогда они смогут беспрепятственно осмотреть экспонаты. Москвичка сообщила, что они с подругой «так пришли» и переодеться им не во что.

Подруга сняла Алексу на телефон, чтобы продемонстрировать ее нарядный образ. Блогер была одета в прямую длинную белую юбку, блузку кремового цвета с высоким воротником, черный удлиненный пиджак, золотистые остроносые туфли. В ушах девушки — крупные золотистые круглые серьги, в руках — черная сумочка.

«Да, кстати, нам сказали, за съемку надо заплатить 10 тыс. [рублей]», — пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта в Эрмитаже задержали 59-летнего мужчину, который встал ногами на тронное кресло магистра Мальтийского ордена, принадлежавшее императору Павлу I. Посетитель зашел за веревочное ограждение и сел на экспонат конца XVIII века, намереваясь сделать селфи. Сотрудница музея потребовала, чтобы он отошел от экспоната. Тогда посетитель встал на кресло ногами. Нарушителя задержали сотрудники Росгвардии.