Москва, 22 марта, 2025, 15:31 — ИА Регнум. Россия пригласила Сербию поучаствовать в предстоящей международной встрече по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ. Об этом 22 марта сообщил секретарь СБ РФ Сергей Шойгу.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Ждем наших сербских друзей в Москве 27–29 мая, в том числе для участия в 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности», — сказал Шойгу.

Приглашение прозвучало в ходе беседы секретаря Совбеза с вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

Как сообщало ИА Регнум, в ходе встречи с Вулиным Шойгу также отметил, что страна ценит стойкость Сербии в отказе от присоединения к санкциям, направленным против России. Вице-премьер заверил, что Белград продолжит отказываться от поддержки антироссийских санкций.

7 марта президент РФ Владимир Путин обсудил с сербским коллегой Александром Вучичем укрепление стратегического партнерства между странами. Стороны также рассмотрели практические вопросы сотрудничества в различных областях, в первую очередь — в сфере энергетики.

Ранее Путин назвал РФ и Сербию духовно близкими странами. На протяжении веков сербы были самым надежным союзником России, подчеркнул президент, отметив особый характер отношений между государствами.