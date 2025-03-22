Сыктывкар, 22 марта, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Лыжница Елизавета Маслакова завоевала золото в марафоне на 50 км классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре. Она пробежала дистанцию за 2 часа 28 минут 5,7 секунды.

Павел Бедняков/РИА Новости

Второе место заняла Дарья Канева, отставшая на 2,8 секунды. Замкнула тройку олимпийская чемпионка Татьяна Сорина, отставание которой составило 3,7 секунды.

В самом начале гонки произошел массовый завал лыжниц.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта судейская коллегия лишила лыжницу Анастасию Кириллову серебряной медали чемпионата России, переместив ее со второго на шестое место в итоговом протоколе финального спринтерского забега. Золото завоевала олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, Кириллова финишировала второй, третье место заняла Алена Баранова. Однако по ходу решающего забега, на финишной прямой, Кириллова наехала на лыжи Барановой, что стало поводом штрафных санкций.