Шанхай, Китай, 22 марта, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Австралийский пилот команды McLaren Оскар Пиастри 22 марта впервые в карьере занял первое место в квалификации Гран-при «Формулы-1».

Global Look Press

На правах победителя квалификационного тура Пиастри будет стартовать с поула на Гран-при «Формулы-1», которое пройдет в Шанхае 23 марта. Вторую позицию на старте займет британец Джордж Расселл (Mercedes), третью — сокомандник Пиастри британец Ландо Норрис.

Пилот болида команды Red Bull, чемпион четырех последних сезонов, голландец Макс Ферстаппен занял четвертую позицию, а семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, которого в этом сезоне подписала команда Ferrari, стал пятым.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября прошлого года Ферстаппен досрочно победил в чемпионате мира по автогонкам сезона 2024 года и стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1».

27-летний нидерландский гонщик завоевал четвёртый титул чемпиона в одной команде, на 22-м этапе соревнований в Лас-Вегасе он довёл количество очков до 403, придя пятым на финиш.