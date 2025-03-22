Каменка-Днепровская, Запорожская область, 22 марта, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона атаковали автомобиль полиции в прифронтовом городе Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом 22 марта сообщила администрация Каменско-Днепровского муниципального округа.

Александр Река/ТАСС

«Около 12 часов дня дрон-камикадзе вооруженных формирований Украины атаковал служебный автомобиль полиции. Транспорт получил повреждения», — процитировало ТАСС сообщение представителя городской администрации.

Кроме того, атака украинского дрона зафиксирована около отделения полиции в городе. В ходе атак ВСУ никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, в течение 21 марта ВСУ, используя артиллерию и беспилотники, нанесли удары по шести населенным пунктам в Запорожской области. Были атакованы Каменка-Днепровская, Пологи, Токмак, села Тарасовка и Шевченково, а также поселок Кирилловка. Данные о погибших и пострадавших, а также о разрушениях не поступали.

20 марта ВСУ из артиллерийских орудий обстреляли Каменку-Днепровскую. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что было зафиксировано не менее пяти взрывов. Он не сообщил о последствиях ударов.