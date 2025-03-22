Москва, 22 марта, 2025, 15:03 — ИА Регнум. До 20% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в последнюю неделю марта. Об этом 22 марта сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Он пояснил, что в понедельник, 24 марта, антициклон создаст в небе над московским регионом переменную облачность. При этом, уточнил Леус, в первый рабочий день недели осадков не будет. Температура воздуха ночью опустится на 1–3 градуса ниже нуля, а днем будет по-весеннему тепло — +11–13.

Как передавало ИА Регнум, метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в Москве в ночь на 16 марта ударили самые сильные морозы с начала весны, а в Подмосковье фиксировали «январские морозы», до –15 градусов.