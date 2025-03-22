Вашингтон, 22 марта, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф рассказал, что российский лидер Владимир Путин на встрече с ним поддержал предложение американской стороны восстановить отношения.

Global Look Press

«Президент Трамп послал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения, и они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт на Украине», — рассказал Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Российский лидер в ответ на это «послал все возможные сигналы», что также намерен идти по этому пути, добавил спецпосланник президента США. По его словам, Путин был любезен во время встречи. Уиткофф подчеркнул, что при Трампе американо-российские отношения достигли значительного прогресса.

Как передавало ИА Регнум, Уиткофф в ходе интервью заявил, что Путин очень умный человек, как и все бывшие сотрудники Комитета государственной безопасности, где ранее служил российский лидер. Также у спецпосланника Трампа вызывают уважение профессиональные навыки президента РФ.

Путин принял Уиткоффа в Кремле 13 марта. По информации телеканала Sky News, американскому политику пришлось ждать этой встречи не менее восьми часов, пока завершатся переговоры российского президента с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разговор Путина с Уиткоффом, сообщил, что представил информацию по предложению американской стороны о перемирии на Украине. Президент РФ, в свою очередь, передал дополнительные сигналы для Трампа.

18 марта Путин и Трамп по телефону обсудили ситуацию на Украине. Российский президент поддержал идею президента США о перемирии, но подчеркнул, что нужно устранить главные причины конфликта и учесть законные интересы РФ в области безопасности.