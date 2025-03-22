Москва, 22 марта, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Киевский режим ударами по энергообъектам России демонстрирует полную недоговороспособность и отсутствие стремления к миру. Такое мнение 22 марта высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сергей Батурин/РИА Новости

«Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Как и в 2022 году, в ход опять пущены провокации с целью сорвать переговорный процесс», — сказано в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она подчеркнула, что если Украина продолжит придерживаться деструктивной линии, то Россия оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный.

Захарова обратила внимание, что несмотря на договоренность сторон о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают «вероломные атаки по российской территории».

Киевский режим уже дважды нарушил договоренность о прекращении ударов по энергообъектам, о которой 18 марта условились президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп. Российский лидер сразу же дал Вооруженным силам РФ приказ о приостановке атак на энергообъекты. После этого ВС РФ сбили семь своих дронов, направляющихся в сторону Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский также согласился с хозяином Белого дома, указав, что Украина якобы всегда поддерживала отказы от атак на энергообъекты.

При этом ВСУ ночью 19 марта нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края, что спровоцировало сильный пожар на объекте.

После случившегося Захарова отметила нарушение договоренности Зеленским. По ее мнению, так он показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами.

Позже, 21 марта, ВСУ подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. В результате атаки объект получил значительные повреждения. Возбуждено уголовное дело о теракте. В Минобороны подчеркнули, что подрыв был преднамеренным. Ранее украинская армия использовала объект как безопасный логистический пункт, а при отступлении уничтожила его.

Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что киевский режим не прекратил атаки на энергетические объекты РФ, когда информация о приостановке ударов была широко известна. Он также подчеркнул, что киевскому режиму нельзя верить.