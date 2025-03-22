Киев, 22 марта, 2025, 14:42 — ИА Регнум. Евросоюз дополнительно направит 10 млн евро для финансирования «независимых медиа» на Украине из-за приостановки программ Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом 21 марта сообщили в украинском представительстве ЕС.

Hennadii Minchenko/Global Look Press

«Европейский союз усиливает поддержку независимых медиа на Украине, выделив новый пакет финансирования в размере €10 млн», — указано на сайте представительства.

Отмечается, что благодаря инициативе ряд медиакомпаний получат гранты на поддержку независимых журналистов и СМИ.

Также представительство анонсировало майский конкурс заявок, в рамках которого еще 3 млн евро выделят для укрепления местных и региональных СМИ, а также поддержку журналистских расследований на Украине.

Отдельно указано, что с 2017 года Евросоюз вложил в развитие «независимых» медиа на Украине свыше 100 млн евро, а с февраля 2022 года направил порядка 37 млн евро в виде грантов.

Ранее, 20 марта, глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что ликвидация программ поддержки USAID может привести к закрытию почти 51% украинских СМИ, в частности, до 70% всех региональных СМИ страны.

В марте администрация США после проведенного анализа решила закрыть 83% программ агентства. Были отменены 5200 контрактов, в рамках которых были потрачены «десятки миллиардов долларов». После новостей о ликвидации программ поддержки ряд СМИ на Украине призвал читателей оказать им финансовую помощь. В издании Bihus признались, что основным их спонсором было USAID.

Журнал Forbes писал, что USAID находилось на первом месте среди спонсоров министерства цифровой трансформации Украины. В 2023 году деятельность ведомства на 64% была оплачена за счет грантов американского ведомства.