Киев, 22 марта, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Украинские власти приняли меры против бегства мужчин в Венгрию и Румынию, усилив охрану границы. Об этом 22 марта сообщила «Страна. ua».

Global Look Press

Издание отметило, что участок на границе в Закарпатье наиболее часто используется украинцами, стремящимися нелегально покинуть Украину.

Украинская госпогранслужба иначе объяснила усиление охраны границы.

«Это позволит более эффективно противодействовать правонарушениям и быстро реагировать на угрозы», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Оно уточнило, что силовики задействуют для охраны границы современную автомобильную и специальную технику, беспилотную и пилотируемую авиацию, а также другие спецсредства.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине с мая прошлого года действует закон об ужесточении мобилизации. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналоги военкоматов) получили право вручать украинцам повестки в любое время суток. В ряды украинской армии теперь призывают тех, кто раньше считался негодным к воинской службе. В стране действует набор на воинскую службу 18-летних контрактников. При этом потери ВСУ на фронте существенно превышают число мобилизованных.

Украинские граждане пытаются сопротивляться принудительной мобилизации. ТЦК «отлавливают» мужчин в транспорте и на улице, применяют силу, открывают стрельбу, прибегают к различным уловкам. Одного из мужчин призывного возраста сотрудники ТЦК через интернет заманили на свидание, представившись женщиной. Молодому человеку удалось сбежать.

Артисты призывного возраста стремятся уехать с Украины. Так, несколько участников отбора на музыкальный конкурс «Евровидение» после зарубежных гастролей не вернулись на Украину. Среди них певец Василий Демчук, участвовавший в национальном отборе на конкурс в 2023 году. Мужчина, выехав из страны, отправился в Латвию и не вернулся.

Президент России Владимир Путин 12 марта в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом указал на необходимость остановить насильственную мобилизацию на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 марта заявила, что принудительная мобилизация на Украине войдет в историю как геноцид украинского народа, который осуществляет киевский режим.