Екатеринбург, 22 марта, 2025, 14:37 — ИА Регнум. Обладатель Кубка Гагарина Фёдор Малыхин, умерший в возрасте 34 лет, не употреблял запрещенные вещества и не злоупотреблял алкоголем. Об этом 22 марта рассказал друг хоккеиста Данил Галимуллин.

Владимир Астапкович/РИА Новости Фёдор Малыхин

«Могу сказать, что Фёдор не увлекался запрещенными веществами и алкоголем, это тысячу процентов. И не заливал свои переживания спиртным. В справке о смерти написано: «Внезапная остановка сердца». Никаких наркотиков не было обнаружено ни в крови, ни на месте трагедии. В его квартиру приезжали правоохранительные органы, всё проверяли», — приводит его слова «РИА Новости».

Галимуллин, который является бывшим хоккеистом системы «Автомобилиста», отметил, что спортсмены проходят медосмотр два раза в год, у них проверяют все органы в специализированном спортдиспансере.

«Сердце — мышца, и она у спортсменов увеличена, так как качает больше крови. Фёдор закончил [карьеру] не так давно, два года назад. За время карьеры его проверяли вдоль и поперек. За два года что-то могло измениться, наверное, но каких-то жалоб с его стороны я не слышал», — добавил он.

Галимуллин также опроверг предположения, что Малыхин мог совершить суицид.

Как передавало ИА Регнум, Малыхин умер в возрасте 34 лет. Его обнаружили 18 марта в собственной квартире в Екатеринбурге. На матче «Автомобилиста» с «Салаватом Юлаевым» в память о хоккеисте была объявлена минута молчания. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

Похоронили Малыхина 21 марта на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.

В КХЛ Малыхин играл за «Автомобилист», «Ак Барс», «Трактор», «Спартак», «Витязь» и «Авангард» на позиции центрального форварда. В «Авангарде» он был капитаном команды. На счету хоккеиста 548 матчей в турнире. Кубок Гагарина он завоевал в составе «Ак Барса» в сезоне 2017/18.