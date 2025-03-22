Анкара, 22 марта, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Глава МВД Турции Али Ерликая 22 марта сообщил о 343 задержанных участниках акций протеста, вызванных задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Ilker Eray/Global Look Press

«Вчера вечером 343 подозреваемых были задержаны на акциях протеста в Стамбуле, Анкаре, Измире, Адане, Анталье, Чанаккале, Эскишехире, Конье и Эдирне», — написал он в соцсети Х.

Глава ведомства также добавил, что Турция никогда не предоставит возможности кому-либо нарушить общественный порядок и угрожать стабильности и безопасности страны.

Как передавало ИА Регнум, лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Озгюр Озель 22 марта сообщил, что более 200 тысяч человек собрались на митинг оппозиции у мэрии Стамбула.

Ранее задержанный мэр Стамбула Экрем Имамоглу давал показания в течение трех часов и отверг все обвинения. Он может предстать перед судом в субботу, 22 марта.

Утром 19 марта Имамоглу был задержан по подозрению в коррупции и доставлен в суд. В резиденции мэра Стамбула прошли обыски. Кроме того, были выданы ордера на задержание 100 человек, включая советника Имамоглу по связям с прессой Мурата Онгуна. Позднее стало известно, что они будут находиться под стражей в течение четырех дней.

Имамоглу представляет в Турции оппозиционную НРП. Его задержание может быть связано с расследованием дела о сотрудничестве с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. После задержания Имамоглу власти страны запретили уличные акции на ближайшие четыре дня, а полиция Стамбула перекрыла некоторые улицы города и центральную площадь Таксим.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь заявил, что действия протестующих являются незаконными и недемократическими, нападениями на полицию и угрозами прокурорам и судьям в Турции ничего невозможно добиться.