Москва, 22 марта, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла от рака крови третьей стадии. Об этом 22 марта сообщил Telegram-канал SHOT.

Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Лариса Голубкина

«Причиной смерти народной артистки Ларисы Голубкиной стал рак крови третьей стадии. Сегодня (23 марта. — Прим. ред.) у нее остановилось сердце», — сказано в сообщении.

SHOT написал, что в январе этого года артистке понадобилась экстренная медицинская помощь. Она стала быстро терять вес на фоне онкологии и уже не вставала с кровати.

9 марта актриса отметила 85-летний юбилей. Ее поздравил президент России Владимир Путин, заявивший, что Голубкина в полной мере реализовала свой творческий потенциал в кино, на эстраде и в театре, поздравления также направил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 марта телеведущий Андрей Малахов сообщил о смерти Голубкиной на 86-м году жизни. Церемония прощания с народной артисткой РСФСР состоится 25 марта в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА).

Голубкина в 1959 году окончила Московское музыкально-педагогическое училище, а в 1964 году — ГИТИС. Она много снималась в кино еще во время учебы. Ее дебютом стала главная роль Шуры Азаровой в комедии режиссера Эльдара Рязанова «Гусарская баллада» (1962). Зрители знают артистку по таким кинокартинам, как «Дайте жалобную книгу» (1965), «Сказка о царе Салтане» (1968), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979), киноэпопее «Освобождение» (1968–1972) и др.