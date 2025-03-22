Москва, 22 марта, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Делегация России едет на переговоры с представителями США, которые пройдут в Саудовской Аравии 24 марта, с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса. Об этом 22 марта заявил представитель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

Алексей Майшев/РИА Новости

Сенатор отметил, что в целом у делегации России боевой и конструктивный настрой на переговоры с США.

«Прежде всего у нас есть один вопрос, по которому мы будем (работать. — Прим. ред.). По всей повестке дня рассчитывать трудно, но едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса», — привел его слова телеканал «Звезда».

Карасин уточнил, что российская делегация направится в Саудовскую Аравию уже воскресенье, 23 марта, и вернется оттуда 25 марта.

Как сообщало ИА Регнум, журналистка телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс 22 марта заявила, что техническая делегация США может провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде 23 марта, за день до переговоров с Россией. По ее словам, в этих переговорах не будут участвовать госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

Помощник президента Юрий Ушаков 20 марта заявил, что Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию экспертов от РФ на переговорах с США по Украине. Он выразил надежду на то, что эти переговоры будут продуктивными.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что эти переговоры будут посвящены в том числе черноморской инициативе. Представитель Кремля уточнил, что в этом вопросе тоже очень много нюансов для обсуждения.

Ранее, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялись первые за несколько лет переговоры Москвы и Вашингтона по восстановлению отношений между странами. В числе прочих тем стороны обсуждали вопрос о кризисе на Украине.