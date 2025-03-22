Ростов-на-Дону, 22 марта, 2025, 14:14 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен в зоне поврежденного от прилета украинского беспилотника дома в Ростове-на-Дону. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе мэрии города.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Режим ЧС введен», — процитировало ТАСС собеседника.

Мэр города Александр Скрябин в Telegram-канале указал, что ответственным службам и управляющей компании поручено начать устранение последствий прилета. Администрацией района будет организован поквартирный обход для оценки масштабов нанесенного ущерба и оказания помощи жителям.

По его словам, уже решено выделить средства из резервного фонда администрации города для оказания единовременной материальной помощи и на проведение аварийно-восстановительных работ. При необходимости горожанам предоставят жилье в маневренном фонде.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины произошел взрыв в многоквартирном доме в Пролетарском районе на улице Горсоветской. Он прогремел на уровне 17-го этажа. Пострадали два человека. 36-летний мужчина находится в реанимации, 33-летней женщине помощь оказали амбулаторно.

Помимо этого силы ПВО ночью 22 марта отразили атаку вражеских беспилотников в Миллеровском и Шолоховском районах региона. Кроме того, в Сальске обломки украинского БПЛА упали на дорогу и выбили стекла в близлежащих домах.