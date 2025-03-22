Москва, 22 марта, 2025, 14:13 — ИА Регнум. Москва оставляет за собой право на симметричный ответ в связи с продолжающимися атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские энергетические объекты. Об этом 22 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира… Четко предупреждаем, что в случае, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», — говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что Киев уже пытался совершать подобные провокации в 2022 году, чтобы сорвать переговорный процесс. Захарова также назвала удары дронов ВСУ по кубанской нефтебазе и газоизмерительной станции «Суджа», а также жилым домам и социальным учреждениям вероломными атаками нацистского режима по российской территории.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора условились о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Глава российского государства также отдал соответствующий приказ ВС РФ, после чего российские военные сбили семь собственных дронов, направляющихся в сторону Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский также публично согласился с Трампом, указав, что Украина якобы всегда поддерживала прекращение нападений на энергообъекты.

Ночью 19 марта ВСУ нанесли удар тремя дронами по нефтебазе, расположенной вблизи станицы Кавказской в Краснодарском крае. Нападение спровоцировало масштабный пожар на объекте. Затем 21 марта украинские формирования подорвали газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области. В результате нападения были зафиксированы значительные повреждения и возбуждено уголовное дело о совершении теракта. Отмечалось, что ранее ВСУ использовали станцию как безопасный логистический пункт, а при отступлении преднамеренно уничтожили ее.

Кроме того, вечером того же дня дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Ростове-на-Дону, в результате удара пострадали два человека. 36-летний мужчина на данный момент находится в реанимации, а женщине 33 лет оказана амбулаторная помощь.