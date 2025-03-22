Москва, 22 марта, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Россия подготовит ответные меры, если США разместят в Японии ракеты средней дальности. Об этом 22 марта заявила директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева.

Department of Defense/Global Look Press

Отмечается, что Москва неоднократно предупреждала Токио о подобном результате наращивания военно-технического сотрудничества с западными странами.

«… будем вынуждены предпринять необходимые контрмеры по укреплению собственной обороноспособности в целях купирования исходящих с японской территории вызовов безопасности России», — сообщила она в беседе с «РИА Новости».

Воробьева добавила, что компетентные ведомства займутся проработкой ответных шагов в соответствии с долгосрочными стратегическими задачами и российскими интересами. По ее словам, Москва не сомневается в праве государств укреплять свою безопасность, но передача ракет США средней и меньшей дальности наземного базирования не отвечает усилиям по поддержанию стабильности, а лишь подстегивает гонку вооружений, повышая уровень напряженности и увеличивая стратегические риски.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день Воробьева выразила обеспокоенность ростом количества учений НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), а также увеличением числа участников. Она добавила, что Токио продвигает учения под тезисом о неделимой безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона, у которого явный антироссийский подтекст.

В декабре прошлого года глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что Вашингтон пытается создать в АТР аналог азиатского НАТО. По его словам, главная роль в этом блоке отводится США, Японии и Южной Корее.