Москва, 22 марта, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель заявила, что в вопросе о допуске российских спортсменов к зимней Олимпиаде-2026 сейчас поздно что-либо менять.

Global Look Press

«Я думаю, что правила для российских спортсменов останутся в силе до Олимпийских игр 2026 года. Я считаю, что сейчас уже слишком поздно что-либо менять в этом вопросе», — приводит ее слова «ВсеПроСпорт».

Также Дюамель заявила, что ничего не знает о новом президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри и никогда не слышала о ней.

Как ранее сообщало ИА Регнум, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Ковентри стала первой женщиной, избранной на пост президента МОК. Выборы главы организации прошли 20 марта в Греции на 144-й сессии комитета. Спортсменка вступит в должность 24 июня.

21 марта Ковентри заявила, что выступает против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. На вопрос, вернется ли сборная России на соревнования к зимней Олимпиаде 2026 года в Милане, она ответила, что обсудит это с рабочей группой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 марта высказал мнение, что МОК может оставить дискриминационную политику против российских спортсменов после выборов нового главы комитета. Он подчеркнул, что участие россиян в международных соревнованиях очень важно.