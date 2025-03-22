Курск, 22 марта, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Украинский беспилотник ликвидирован над Курской областью. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Александр Полегенько/ТАСС

«Около 12:15 мск дежурными средствами (противовоздушной обороны) ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

За ночь 22 марта ВС России ликвидировали 47 украинских дронов. Над Воронежской областью сбили 12 БПЛА, над Белгородской — 11, шесть — над Ростовской, четыре — над Волгоградской и три — над Астраханской областью. Кроме того, по одному беспилотнику российские силы ПВО сбили над Брянской, Курской и Самарской областями, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Как передавало ИА Регнум, вечером 21 марта в Ростове-на-Дону беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по многоквартирному дому, в результате атаки пострадали два человека. В ночь на 22 марта средства ПВО отразили атаку вражеских беспилотников в Миллеровском и Шолоховском районах Ростовской области. В Сальске обломки украинского дрона упали на дорогу и выбили стекла в расположенных неподалеку домах.

Пострадавший при атаке беспилотника ВСУ в Ростове-на-Дону 36-летний мужчина на данный момент находится в реанимации. Женщине 33 лет оказана амбулаторная помощь.