Ватикан, 22 марта, 2025, 14:08 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск планирует впервые за более чем пять недель выступить перед публикой с благословением из окна своей палаты в римской больнице Джемелли в воскресенье, 23 марта. Об этом 22 марта написало агентство Reuters со ссылкой на слова Ватикана.

LaPresse/Alfredo Falcone/Global Look Press Папа Римский Франциск

В материале уточнили, что сейчас понтифик продолжает бороться с двусторонней пневмонией. Несмотря на это, он принял решение подойти к окну больницы около полудня 23 марта, чтобы поприветствовать и благословить всех.

Уточняется, что папа Римский обычно совершает еженедельную полуденную молитву на площади Святого Петра по воскресеньям. Он не мог сделать этого с 9 февраля из-за болезни.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта служба печати Святого престола сообщила, что состояние Франциска значительно улучшилось и ему уже не нужна ИВЛ. При этом врачи на тот момент оценивали состояние 88-летнего понтифика как критическое. 21 марта сообщалось, что священнослужителю нужно будет заново учиться говорить после длительного применения ИВЛ. При этом в Ватикане опровергли слухи о том, что Франциск может покинуть пост понтифика, уточнив, что папа Римский собирается посвятить свою жизнь другим «за то короткое время, что ему осталось».

Ранее, 7 марта, Франциск впервые за три недели обратился к верующим в аудиозаписи госпитализации и поблагодарил их за молитвы. Эту запись включили во время молебна за здоровье папы Римского на площади Святого Петра в Ватикане.

Франциск был госпитализирован 14 февраля после завершения аудиенций для обследования и лечения бронхита, от которого он страдал в течение трех недель. Позднее, 18 февраля, у него диагностировали двустороннюю пневмонию, результаты компьютерной томографии показали начальную стадию заболевания, что потребовало дальнейшего лечения. Годом ранее понтифик уже лежал в больнице из-за воспаления дыхательных путей. Он страдает бронхитами ежегодно — после усечения одного из легких в молодости в результате сложной пневмонии.