Москва, 22 марта, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Момент смертельного наезда КамАЗа на мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу в Москве, попал на видео. Запись с камер видеонаблюдения появилась в распоряжении ИА Регнум.

Кадр из видео

Дорогу мальчик переходил по правилам. На кадрах видно, как он подходшел к перекрестку и вез самокат рядом с собой. Самокат был не электрический, а обычный. Мальчик вступил на «зебру» и начал переходить дорогу. В этот момент его сбил КамАЗ, совершавший правый поворот. Машина переехала ребенка и остановилась только на середине «зебры».

«На Михалковской улице 44-летний водитель грузового автомобиля совершил наезд на 11-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть дороги по пешеходному переходу. Ребенок скончался на месте», — рассказала глава пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954938" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент смертельного наезда КамАЗа на мальчика в Москве попал на видео

Она сообщила о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре.

Как передавало ИА Регнум, Следственный комитет России по Москве ранее сообщил, что водитель грузовика является иностранным гражданином. Подозреваемого в совершении наезда на мальчика задержали и отвезли на допрос в подразделение СК РФ. Наезд на ребенка произошел на пересечении улиц Большой Академической и Михалковской.