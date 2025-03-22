Москва, 22 марта, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Президента Сербии Александра Вучича ждут в Москве 9 мая на параде и других торжествах в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 22 марта заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с сербским вице-премьером Александром Вулиным.

Global Look Press

«Ждем президента Сербии Александра Вучича в Москве 9 мая для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы», — процитировало Шойгу «РИА Новости».

Он отметил, что этот день священен и для России, и для Сербии. Они вместе почтят память миллионов советских и югославских бойцов, погибших в борьбе с фашизмом.

Как передавало ИА Регнум, 7 марта Вучич во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил, что прибудет в Москву 9 мая. Ранее стало известно, что в параде Победы также примет участие почетный караул из Сербии.

21 января президент Путин пригласил на парад Победы на Красной площади председателя КНР Си Цзиньпина. Китайская сторона также пригласила российского лидера в Китай 3 сентября на мероприятия, посвященные 80-летию Победы над Японией и завершению Второй мировой войны.

На торжества в честь 80-летия Победы Путин также пригласил лидеров стран СНГ. Кроме того, 9 мая в Москву приедет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Премьер-министр Индии Нарендра Моди тоже планирует посетить парад на Красной площади.